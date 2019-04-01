المركزي: إيرادات مصر من السياحة تقفز 39.5% بالنصف الأول من العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت إيرادات مصر من السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 39.5% مقارنة بنفس الفترة العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي اليوم الاثنين أن متحصلات مصر من السفر بلغت نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.

وارتفع الفائض من ميزان السفر إلى نحو 5.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب بيانات للمجلس العالمي للسياحة والسفر أظهرها الشهر الماضي فإن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشة هائلة خلال العام الماضي.

وقدرت المجلس قيمة ما صرفه السياح في مصر خلال العام الماضي 12.2 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن يصل عدد السياح القادمين لمصر خلال العام الجاري 11.7 مليون سائح.