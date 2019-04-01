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    محمود محيي الدين: مصر تحتاج إلى نقلة نوعية في التصدير

    02:33 م الإثنين 01 أبريل 2019
    محمود محيي الدين: مصر تحتاج إلى نقلة نوعية في التصدير

    الدكتور محمود محيي الدين

    كتبت- منال المصري:

    قال الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، إن قطاع التصدير في مصر يحتاج إلى نقلة نوعية، حيث يمثل حوالي 15% من الدخل القومي للبلاد، في حيث يصل ببعض الدول الأخرى مثل فيتنام إلى 101% من الدخل القومي.

    وأضاف محيي الدين خلال مؤتمر حابي الاقتصادي "النمو المؤثر"، اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرس، أن التصدير يعتب من مصادر النمو الاقتصادي في مصر، إلى جانب الاستثمار والذي يشهد تحسنا نسبيا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصادر النمو في مصر تحتاج إلى مزيد من الجهد لتشغيلها.

    وذكر أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تمويل مستمر ليس فقط من موازنة الدولة ولكن بتحسن الإدارة الضريبية، وكذلك تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بتوطين التنمية.

    وأوضح محيي الدين أن النمو شرط ضروري ولكن لا يكفي وحده، وأن من أهم الحلول للنمو هو مزيد من الاستثمار وتطوير مناخه، والأهم هو الاستثمار في رأس المال البشري خاصة بمجالي التعليم والصحة.

    محمود محيي الدين البنك الدولي فيتنام الدخل القومي 943321

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