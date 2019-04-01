شركة صينية تبحث إنشاء مدينة صناعية عملاقة في الفيوم على مساحة 32 مليون متر

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن منطقة أوشيم الصناعية بالفيوم، ستقام على 4 مراحل بنظام المطور الصناعي، بتكلفة تقديرية للبنية الأساسية تبلغ 13 مليار جنيه.

وأوضح غازي أن شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة ستقوم بدور المطور العام للمرافق داخل المنطقة بالمشاركة مع شركة CGCOC الصينية.

جاء ذلك خلال لقاءه مع وفد من شركة CGCOC أحد أهم وأكبر الشركات التابعة للحكومة الصينية المتخصصة في مجال إنشاء وتطوير وتنمية المناطق والبنية التحتية وذلك لبحث عرض الشركة لتطوير مدينة الصناعات التكنولوجية الدولية بكوم أوشيم بالفيوم.

وتوقع غازي، أن تصل فرص العمل التى توفرها المنطقة نحو 1.5 مليون فرصة عمل، مشيرا إلى أنه تم إعداد الدراسات الهيكلية والمخططات العامة للمنطقة من قبل نخبة من خبراء وعلماء مصر بالهيئة العامة للتخطيط العمراني .

وتعد منطقة كوم أوشيم بشمال الفيوم تعد ثاني أكبر منطقة صناعية في مصر، بعد العاشر من رمضان على مساحة عملاقة تبلغ 7800 فدان، بما يعادل 32 مليون م2 ، والمخطط لها أن تكون أول مدينة صناعية ذكية من الجيل الرابع للمدن الصناعية.

وأشار غازي، إلى أن المباحثات مع الجانب الصيني تناولت سبل تمويل ترفيق البنية التحتية، وشبكات الطرق والمرافق، والذي ستقوم به الشركة بالاستعانة بشركات مقاولات صينية ومحلية.

وأضاف غازي، أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة الصينية، بعمل دراسة تسويقية عالمية على نفقتها حول المنطقة لعرضعها على الهيئة، كما تقوم الشركة بالترويج للمنطقة على مستوى الصين والعالم وجذب كبرى الشركات المتخصصة في الصناعات التكنولوجية الفائقة مما يدعم نقل التكنولوجيا .

وأوضح غازي، أن منطقة كوم اوشيم، كمشروع قومي، يستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة للصناعات التكنولوجية الدولية، حيث تعتمد على إقامة صناعات غير تقليدية وجلب وتوطين التكنولوجيا في القطاعات الصناعية مثل صناعة الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والبيولوجية الصناعية، وصناعات طبية ودوائية متطورة.

وأضاف غازي، أن المدينة ستشتمل على مجمع للصناعات الصغيرة داخل المنطقة لرواد الاعمال المصريين، والذي سيضم 3000 وحدة صناعية للانشطة الصناعية المغذية للصناعات القائمة بالمنطقة كما ستشمل منطقة خدمات وميناء جاف لتيسير حركة التصدير واستيراد مستلزمات الانتاج كما ستضم جامعة وكليات تكنولوجية وبحثية متطورة ومعاهد ومدارس فنية ذات صلة بالصناعة.