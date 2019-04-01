ساويرس: أفريقيا سوق استثماري جيد لرجال الأعمال المصريين

كتبت- شيماء حفظي ومنال المصري:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن أفريقيا تعد سوقًا استثماريا جيدًا أمام المستثمرين المصريين لعدة أسباب.

وأضاف خلال مؤتمر حابي الاقتصادي "النمو المؤثر"، اليوم الاثنين، أن "الأسواق الأفريقية تعد أسواقا سهلة، لأن نسبة المنافسة فيها قليلة، وفي ظل هذه المنافسة تتميز منتجات الشركات المصرية بجودة جيدة".

وأوضح أن مصر تتمتع بسمعة جيدة في السوق الأفريقي يجعلها مستعدة لقبول المستثمر المصري.

وأشار ساويرس إلى "أهمية ألا تزاحم الحكومة القطاع الخاص في فرص الاستثمار، لأن الاستثمار الحكومي في قطاعات معينة يكون طاردا للاستثمار الخاص".

وقال رجل الأعمال إن شركة أوراسكوم دخلت مع شريك آخر في مشروع تطوير الصوت والضوء، وكان الهدف منه تطوير المنطقة بالكامل، لكن اتضح أن الشريك غير جاد في هذه الشراكة، في إشارة إلى مشروع تطوير منطقة الصوت الضوء.