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    1.8 مليار دولار عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات بالنصف الأول من العام المالي

    01:47 م الإثنين 01 أبريل 2019
    1.8 مليار دولار عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات بالنصف الأول من العام المالي

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    تحول ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى عجز مقارنة بتحقيقه فائضًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين.

    وأظهرت بيانات البنك المركزي تحقيقه عجزًا كليًا قيمته 1.77 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين مقابل تحقيقه فائضًا كليًا بقيمة 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

    ويرصد ميزان المدفوعات المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

    البنك المركزي عجز ميزان المدفوعات

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