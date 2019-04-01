وزارة قطاع الأعمال تدرس آليات تنفيذ قرار "رفع الحد الأدنى للأجور"

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تدرس حاليا آليات تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر حابي "النمو المؤثر" اليوم الاثنين: "بدأنا ندرس القرار وإمكانية تنفيذه مازال لدينا 3 شهور .. نحن نتحدث عن التطبيق في شهر يوليو المقبل".

وقال توفيق، إنه رحب بتوجيه الرئيس بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، مضيفًا "نعمل من قبل هذا التوجيه على دراسة منظومة العمالة والأجور بهدف تحفيز وإثابة العاملين في القطاع".

وأوضح أن الوزارة تتطلع لرفع قدرات وتنمية مهارات العاملين في الشركات وإعطائهم حافزا لمزيد من الإنتاج الذي يساهم في تطوير الشركات "ولا شك توجيه الرئيس جزء من التحفيز".

وكان الرئيس السيسي، أعلن السبت الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويعمل في شركات قطاع الأعمال العام نحو 215 ألف عامل، بين الفنيين والإداريين، في 119 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة.