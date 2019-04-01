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    ساويرس يطالب المركزي بإنشاء بنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

    01:08 م الإثنين 01 أبريل 2019
    ساويرس يطالب المركزي بإنشاء بنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

    نجيب ساويرس خلال المؤتمر

    كتبت- منال المصري وشيماء حفظي:

    طالب رجل الأعمال، نجيب ساويرس، البنك المركزي بإنشاء بنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

    وقال ساويرس، خلال مؤتمر حابي الاقتصادي، المنعقد حاليا تحت شعار "النمو المؤثر" إنه طالب محافظ البنك المركزي في زيارة له بالتوسع في تخصيص بنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .

    وأضاف أنه عرض على محافظ البنك المركزي تجربة المجموعة في أوروبا حيث حصلت على رخصة لتأسيس بنك متخصص في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة .

    وكشف ساويرس على وجود مفاوضات مع مجموعة بنوك في أفريقيا للدخول للاستثمار في القطاع المالي بأفريقيا.

    نجيب ساويرس البنك المركزي المشروعات متناهية الصغر 943321

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