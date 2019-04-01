الذهب يتراجع عالميًا وسط إقبال على المخاطرة بعد بيانات صينية إيجابية

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بفعل أنباء إيجابية للاقتصاد الصيني ومؤشرات تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية، مما هدأ المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي وعزز الشهية للأصول عالية المخاطر، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا نحو 0.2% إلى 1290.01 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ مارس الماضي عند 1286.35 دولار، الجمعة الماضية.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1294.80 دولار للأوقية.

وصعدت أسواق الأسهم بعد أن أظهرت البيانات نمو نشاط المصانع الصينية على غير المتوقع للمرة الأولى في 4 أشهر في مارس الماضي.

وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي ماركتس في ملبورن ،إن الجزء الأشد تطرفًا من فزع تباطؤ النمو العالمي قد انحسر بعض الشيء والبيانات الصينية مسؤولة عن ذلك، لكنها نقطة واحدة ينبغي أن تدعمها بيانات أكثر، وفقًا للوكالة.

وتابع،"نتلقى بيانات عديدة من أنحاء العالم ولذا فإن قصة النمو العالمي والمخاوف المرتبطة بذلك ستكون قيد الاختبار في المدى القصير جدا".

وتصدر في وقت لاحق، اليوم الاثنين، بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وأرقام مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي.

وهبط البلاديوم 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1382.86 دولار للأوقية، بعد أن انخفض أكثر من 11% الأسبوع الماضي.

ونزلت الفضة 0.2% إلى 15.11 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.5% مسجلاً 849.47 دولار للأوقية.