نجيب ساويرس: الذهب لا يزال فرصة واعدة للاستثمار و"هيطلع تاني"

كتبت- شيماء حفظي:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الاثنين، إن سوق الذهب لا يزال يمثل فرصة واعدة للاستثمار خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع المخاطر في العالم.

وأضاف ساويرس خلال كلمته في مؤتمر حابي الاقتصادي، المنعقد حاليا تحت شعار "النمو المؤثر"، أن أسعار الذهب مرجحة للزيادة بشكل كبير مع زيادة المخاطر العالمية وانخفاض أسعار الفائدة.

وقال ساويرس :"احنا لسه في البداية..الذهب هيطلع تاني".

وأشار ساويرس إلي أن فرص الاستثمار القوية في مجال التعدين المتاحة في أفريقيا، لا تتعدى 5% من إمكانات أفريقيا التعدينية.

وأضاف أن "السوق الأفريقي به فرص جيدة للاستثمار خاصة مع وجود قانون تعدين واضح وجذاب كما أنه مرحب بالاستثمارات المصرية".