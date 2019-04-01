رئيس هيئة الاستثمار: طرح 4 مناطق حرة جديدة لأول مرة منذ 15 سنة

كتبت- منال المصري:

تصوير- هاني رجب

كشف محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن أن الهيئة ستطرح أربعة مناطق حرة جديدة خلال أيام، وذلك للمرة الأولى منذ 2004.

وأضاف عادل خلال مؤتمر حابي الاقتصادي، المنعقد اليوم الاثنين، تحت شعار "النمو المؤثر"، أن أولى المناطق الحرة الجديدة ستكون في نويبع التي تحظى بإقبال كبير من الأجانب، وتساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية خاصة مع تعظيم المكون المحلي.

وذكر أن ثاني منطقة حرة ستكون في أسوان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وثالث منطقة في كفر الشيخ لصناعات البتروكيماويات، والمنطقة الرابعة ستكون في الجيزة ومخصصة لصناعة الإلكترونيات.

وأشار محسن عادل إلى أن الهيئة ستطرح خلال الفترة المقبلة أيضا ٣ مناطق استثمارية في ميت غمر، وبنها، والصف على مساحة إجمالية ٢٥٠ فدانا تساهم في توفير بين ٢0 و٣٠ ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة .

وأوضح أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية خلال أيام للمنطقة الحرة في المنيا والتي تعد من أهم المناطق المتخصصة في الصناعات النسيجية على مساحة ٢ مليون متر مربع، حيث من المقرر بدء العمل بها في يونيو المقبل، أما مرحلة التشغيل فستكون في بداية العام المقبل.

وقال عادل إن هيئة الاستثمار ستبدأ في تطبيق أول تجربة للتصويت الإلكتروني بالجمعيات العمومية للشركات من أول يوم غدٍ، مشيرا إلى أن الهيئة أعلنت إلغاء المعاملات الورقية واستبدالها بالتعاملات الإلكترونية بداية من مايو المقبل.

وحضر المؤتمر اليوم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة، وعدد من قيادات البنوك ورجال الأعمال على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، ومحمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، ولفيف من رجال الأعمال.