توفيق: نستهدف 20 مليار جنيه لأرباح شركات قطاع الأعمال خلال 3 سنوات

القاهرة- مصراوي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال اليوم الاثنين إن الوزارة تستهدف الوصول بأرباح شركات قطاع الأعمال العام إلى حوالي 20 مليار جنيه خلال عامين إلى 3 أعوام.

وقال توفيق خلال مؤتمر حابي الاقتصادي الثاني اليوم الاثنين إن أرباح شركات قطاع الأعمال ارتفعت 50.7% إلى 11.3 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.

وتنفذ الوزارة حاليًا خطة إصلاح لعدد من شركات القطاع، للحد من خسائر بعضها ورفع كفأة البعض الأخر.