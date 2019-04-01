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    توفيق: نستهدف 20 مليار جنيه لأرباح شركات قطاع الأعمال خلال 3 سنوات

    12:22 م الإثنين 01 أبريل 2019
    توفيق: نستهدف 20 مليار جنيه لأرباح شركات قطاع الأعمال خلال 3 سنوات

    وزير قطاع الأعمال

    القاهرة- مصراوي:

    قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال اليوم الاثنين إن الوزارة تستهدف الوصول بأرباح شركات قطاع الأعمال العام إلى حوالي 20 مليار جنيه خلال عامين إلى 3 أعوام.

    وقال توفيق خلال مؤتمر حابي الاقتصادي الثاني اليوم الاثنين إن أرباح شركات قطاع الأعمال ارتفعت 50.7% إلى 11.3 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.

    وتنفذ الوزارة حاليًا خطة إصلاح لعدد من شركات القطاع، للحد من خسائر بعضها ورفع كفأة البعض الأخر.

    وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أرباح شركات قطاع الأعمال 943321

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