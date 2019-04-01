توفيق: نستهدف 20 مليار جنيه لأرباح شركات قطاع الأعمال خلال 3 سنوات
القاهرة- مصراوي:
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال اليوم الاثنين إن الوزارة تستهدف الوصول بأرباح شركات قطاع الأعمال العام إلى حوالي 20 مليار جنيه خلال عامين إلى 3 أعوام.
وقال توفيق خلال مؤتمر حابي الاقتصادي الثاني اليوم الاثنين إن أرباح شركات قطاع الأعمال ارتفعت 50.7% إلى 11.3 مليار جنيه في السنة المالية الماضية.
وتنفذ الوزارة حاليًا خطة إصلاح لعدد من شركات القطاع، للحد من خسائر بعضها ورفع كفأة البعض الأخر.
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