وزير قطاع الأعمال: لدينا فرص جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الاثنين، إن الشراكات المطروحة على القطاع الخاص ستكون في شركات خاسرة بينما الشركات الرابحة سيتم تطويرها من خلال الطرح في البورصة، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر حابي الاقتصادي الذي يعقد تحت شعار "النمو المؤثر".

وأوضح توفيق،قائلا: "سنكتفي بنسبة 49% من الشركة بمقابل أن يملك الشريك الحصة الباقية مقابل إضافة خبرته للصناعة"، مؤكدا "سنعمل على تسليم الشريك الشركة بدون أي أعباء لينطلق بها".

وأضاف توفيق أن الوزارة ستطرح التعاون مع القطاع الخاص في تشغيل شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري لتشغيل أسطول النقل التابع للشركات وهي ثلاث شركات لنقل الركاب.

وستطرح الوزارة فرصة الاستعانة بمتخصصين في مجال اللوجيستيات والمستودعات في ظل توجه الوزارة لبناء جسر بين مصر وأفريقيا وأوروبا لزيادة الصادرات المصرية، وسنطرح الشراكة مع القطاع الخاص للتعاون في تطوير وتشغيل شركة النقل والهندسة التي تعمل في إنتاج الإطارات، بحسب توفيق.

وتستهدف الوزارة تأهيل شركة النصر للأسمدة وإضافة خط إنتاج جديد باستثمارات تصل 12 مليار جنيه بالمشاركة مع متخصص.

وطرحت الوزارة أيضا فرصة المشاركة مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل شركة الحديد والصلب المصرية من خلال نظام مشاركة الإيراد.

ودعا الوزير القطاع الخاص للمشاركة في استصلاح 90 ألف فدان أرض تابعة لشركة جنوب الوادي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في مدينة توشكى بالإضافة إلى الشراكة لتشغيل مجزر الشركة في توشكى الذي يتم افتتاحه الشهر المقبل.