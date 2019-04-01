شركات مصرية تبرم تعاقدات تصديرية بمليون دولار للبرازيل

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن المكتب التجاري في ساوباولو بالبرازيل، ساهم في نجاح عدد من الشركات المصرية المصدرة في إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة مليون دولار، بحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الاثنين.

وأضاف عنتر، أن إبرام هذه التعاقدات يأتي في إطار جهود المكتب التجاري المصري في ساوباولو حيث قام بالترويج للمشاركة المصرية بهذه المعارض الدولية المتخصصة المقامة في البرازيل وإتاحة العديد من الفرص التصديرية والدراسات التسويقية للشركات المصرية المشاركة بتلك الفعاليات التجارية.

وشاركت مصر في معرضي Vitoria Stone Fair للرخام والجرانيت وAnufood للمنتجات الغذائية خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري بالبرازيل، وذلك من خلال ترتيب لقاءات ثنائية للشركات المصرية المشاركة بالمعرضين مع نظرائها من البرازيل، بحسب عنتر.

وأشار عنتر إلى أن هذين المعرضين يتزامنان مع تنظيم المكتب التجاري المصري بالبرازيل لمعرض دائم للمنتجات المصرية لمدة 6 أشهر بمدينة كامبيناس البرازيلية، وذلك خلال الفترة من 21 يناير وحتى 21 يوليو، ويضم المعرض معروضات لمنتجات 50 شركة مصرية ويتيح زيارات لرجال الاعمال والمستوردين والموزعين بغرض التعاقد على صفقات تصديرية مصرية للأسواق البرازيلية.

وأوضح عنتر أن المكتب التجاري المصري بمدينة ساوباولو يعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض المقامة بالبرازيل وتكرار تجربة إقامة معارض دائمة خلال الفترة المقبلة في مدن أخرى بالبرازيل