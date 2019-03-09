التضامن: غدًا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت إن بداية من الغد ستبدأ صرف معاشات شهر مارس لأصحاب المعاشات المحولة على البنوك.

وبحسب بيان من الوزارة فعدد الذين سيصرفون معاشاتهم من الغد 1.5 مليون مستحق بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات بداية من أول كل شهر ويختلف موعد الصرف بحسب طريقة الصرف سواء كان عبر البنوك أو بنك ناصر أو المنافذ التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال البيان إن إجمالي عدد الحالات التي صرفت معاشاتها حتى أمس بلغت 5.099 مليون بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات جنيه.

وبحسب البيان بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات ATM 1.823 مليون حالة بقيمة إجمالية 2.66 مليار جنيه وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 731 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 1.147 مليار جنيه.

وصرف نحو 2.544 مليون حالة من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية بلغت 3.756 مليار جنيه.