التجاري الدولي يرفع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير ويقسمه لـ 15 شريحة

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول في خدمة العملاء بالبنك التجاري الدولي (CIB)، إن البنك قرر منتصف الشهر الماضي رفع الحد الأدنى لفتح حساب التوفير العادي ليبدأ من 20 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه.

وبحسب ما ذكره المسؤول لمصراوي، فإن البنك يفرض غرامة 40 جنيهًا شهريًا على العميل الذي يقل حسابه عن 5 آلاف جنيه.

كما قرر البنك في نفس الوقت زيادة عدد شرائح حساب التوفير إلى 15 شريحة بدلًا من 4 شرائح سابقًا لتختلف الفائدة بين كل شريحة وأخرى وحسب دورية صرف العائد.

وتصرف دورية صرف العائد ما بين شهر أو3 أشهر فيما تصرف يوميا بدءًا من حساب التوفير الذي يبدأ من أول 100 ألف جنيه لما فوق.

ويعرض الجدول التالي هيكل أسعار الفائدة المقسم على 15 شريحة لحساب التوفير والذي يبدأ من أكثر من 20 ألف جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك كالتالي: