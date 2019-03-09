قطاع الأعمال تؤجل بيع أراضي تابعة لها لمطورين عقاريين

كتبت- شيماء حفظي:

أجلت وزارة قطاع الأعمال العام، طرح عدد من الأراضي التابعة لها، للبيع للمطورين العقاريين، والتي كان مقرر لها الطرح في الربع الأول من العام الجاري.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لمصراوي، إنه تم تأجيل طرح الأراضي للمطورين العقاريين نتيجة تأخر إجراءات تغيير التراخيص من صناعي إلى عقاري وتجاري.

"الإجراءات تأخذ وقت.. لن نستطيع طرحها خلال الربع الأول.. بدأنا في الإجراءات منذ إعلان المشروع، وسيتم طرحها مباشرة بعد انتهاء تلك الإجراءات" بحسب الوزير.

وتعمل قطاع الأعمال العام، على تغيير تراخيص 200 قطعة أرض تابعة للوزارة، تمهيدًا لطرحها للبيع ضمن خطة استغلال الأصول غير المستغلة التي تديرها الشركة القومية لإدارة الأصول.

وكان الوزير أعلن في نهاية أكتوبر الماضي، أنه سيتم بطرح 24 قطعة أرض في المرحلة الأولى، لكن لم يتم تحديد موعد الطرح.

وقال الوزير "ماشيين في الإجراءات.. بإذن الله سنستكمل إجراءات تغيير نشاط 200 قطعة أرض ثم نقيم منهم 24 قطعة يتم طرحها كمرحلة أولى، هناك شهادات صلاحية وإجراءات بدأناها بالفعل".

وأضاف الوزير أن كل الأراضي التي ستطرحها الوزارة للبيع، تدخل ضمن خطة استغلال الأصول غير المستغل التي أعلن عنها.

وتستهدف الوزارة استخدام حصيلة بيع الأراضي في سداد المديونيات لصالح بنك الاستثمار القومي، ووزارتي البترول والكهرباء، وكذلك تمويل تطوير شركات القطاع.

وتجري الوزارة إجراءات تغيير نشاط استخدام الأراضي بالتعاون مع الشركة القومية لإدارة الأصول، تمهيدًا لعرض مزايدة علنية على المطورين العقاريين، وستكون الأولوية على حسب طريقة الدفع، بحسب ما قاله الوزير سابقًا.