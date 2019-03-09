العربي الأفريقي يخفض الفائدة على حساب التوفير ويغير طريقة احتسابها

كتبت- منال المصري:

قرر البنك العربي الأفريقي الدولي، تعديل نظام احتساب الفائدة على حساب التوفير إلى خمسة شرائح بدلا من شريحة واحدة بداية من شهر مارس الجاري لتتباين الفائدة بين كل شريحة وأخرى.

كما قرر البنك في نفس الوقت خفض سعر الفائدة بين 1.5% و 3% حسب دورية صرف العائد على كل شريحة من الشرائح الخمسة، وذلك حسب الموقع الإلكتروني للبنك.

وكان البنك العربي الأفريقي الدولي قبل هذا القرار يصرف فائدة موحدة على جميع الحساب بنسبة 14% على العائد السنوي، أو12.5% للعائد النصف سنوي أو 12.25% للربع سنوي ، أو 12% للعائد الشهري .

وأعلن البنك عن هيكل أسعار الفائدة على حساب التوفير جولدن حسب الشريحة ودورية صرف العائد على موقعه الإلكتروني كالتالي :

ـــــــ الشريحة الأولى تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى أقل من 100 ألف جنيه بفائدة 9% للعائد الذي يصرف شهريا، وربع سنوي، ونصف سنوي، فيما ترتفع إلى 10% على دورية العائد السنوي.

ــــــ الشريحة الثانية تبدأ من 100 ألف جنيه لأقل من 500 ألف جنيه تسجل فائدة 9.5% للعائد الشهري وربع السنوي ونصف السنوي أو 10.5% للعائد السنوي.

ـــــــ الشريحة الثالثة تبدأ من 500 ألف جنيه لأقل من مليون جنيه تمنح فائدة 10% للعائد الشهري وربع السنوي ونصف السنوي، أو11% للعائد السنوي.

ــــ الشريحة الرابعة تبدأ من مليون جنيه حتى أقل من 5 ملايين جنيه بفائدة 11% للعائد الشهري وربع السنوي ونصف السنوي ، أو 12.5% للعائد السنوي.

ــــ الشريحة الخامسة والأخير أكثر من 5 ملايين جنيه تمنح فائدة 11% للعائد الشهري وربع السنوي ونصف السنوي أو 12.5% للسنوي.

ويبدأ البنك باحتساب الفائدة على الحساب الذي يبلغ رصيده من أول 5 آلاف جنيه وأقل من ذاك يقر غرامة على العميل 50 جنيها شهريا، لأن البنك يعتبر هذا الحساب غير فعال.