ارتفاع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، جنيهًا واحدًا، مقارنة بأسعار الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 631 جنيهًا، مقابل 630 جنيهًا بالأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 540 جنيهًا، والجرام عيار 24 سجل 721 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5048 جنيهًا.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، واخترقت لفترة وجيزة حاجز 1300 دولار مع تضرر العملة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 1.06% إلى 1299.06 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية منهيا الأسبوع على زيادة قدرها 0.4%.