البنك المركزي يبيع غدًا أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني عن نيته بيع أذون خزانة غدًا الأحد بقيمة 17 مليار جنيه تتراوح بين 8.5 مليار جنيه لآجال 91 يومًا، و8.5 مليار جنيه لآجال 266 يومًا.

وكان المركزي باع الخميس الماضي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 22.750 مليار جنيه تتراوح بين 14 مليار جنيه على أذون ذات الآجال 356 يومًا و8.750 مليار جنيه على أذون 182 يومًا.

ويتولى البنك المركزي بيع أذون خزانة على أربعة آجال أسبوعيا بهدف تمويل عجز الموازنة لوزارة المالية وكذلك أذون خزانة يوم الأثنين من كل أسبوع بهدف مساعدة المالية على مواجهة إلتزاماتها الشهرية.

وشهدت الفائدة المقدمة على أذون الخزانة تراجعا وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في منتصف الشهر الماضي لأول مرة منذ 11 شهرا.