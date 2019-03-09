الطماطم عند 5 جنيهات في سوق الجملة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس.
وترواح سعر الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 و 6.8 جنيه، والبصل بين 3.5 و5.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات.
البطاطس بين 3.5 و 6.8 جنيه.
البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.
الكوسة بين 7 و 10 جنيهات.
الفاصوليا بين 17 و 21 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 7جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الملوخية بين 5 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 5 و 7 جنيهات.
البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.
القلقاس بين 3 و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 1.5جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و 4 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 3 و 7 جنيهات.
الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.
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