الطماطم عند 5 جنيهات في سوق الجملة.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، عند نفس أسعار الأمس.

وترواح سعر الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 و 6.8 جنيه، والبصل بين 3.5 و5.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و 6.8 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 و 10 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و 21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 7جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 3 و 7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.