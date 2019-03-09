الاستثمار: مدير قطاع أفريقيا في "بى إم دبليو" يزور مسرعة الأعمال "فلك"

كتب- مصطفى عيد:

زار توماس رن، المدير العام لقطاع أفريقيا وشرق أوروبا بشركة بي إم دبليو، مقر مسرعة الأعمال "فلك"، التي تأسست في إطار مبادرة فكرتك شركتك، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وقالت الوزارة في البيان، إن زيارة توماس رن، جاءت بدعوة من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في إطار زيارته إلى مصر، بحضور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، ومالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال الزيارة، استمع توماس رن، إلى شرح من فريق عمل مسرعة الأعمال "فلك" والتي تأسست في إطار مبادرة "فكرتك شركتك" وأسستها شركة مصر لريادة الأعمال 2017.

وتهدف "فلك" إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين، ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى أربعة أشهر، لأصحاب المشاريع، التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، بالإضافة إلى أنها مجهزة بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز نماذج الأعمال ولصقل المهارات فى تنظيم المشاريع، من أجل المنافسة فى الاقتصاد العالمي، بحسب البيان.

وتعد "فلك" أكبر مسرع للأعمال فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادي في المنطقة.

وقال شهاب مرزبان، إن وزارة الاستثمار كان لديها رؤية واضحة في دعم شركات ريادة الأعمال نظرا لدورها في النمو الاقتصادي، في إطار دعم القيادة السياسية للاستثمار في العنصر البشري، وعلى هذا الأساس تم إنشاء مبادرة "فكرتك شركتك".

وأشار إلى أن الوزارة أسست أول مركز لرواد الأعمال داخل مقر الوزارة، والذي يساهم في تقديم الخدمات المتكاملة للشركات الناشئة، موضحا أن "فكرتك شركتك" قامت من خلال شركة مصر لريادة الأعمال بتأسيس مسرعات أعمال وتساهم في تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للشركة الناشئة من خلال "فلك".

وتقوم مسرعة فلك بعقد دورتي أعمال كل عام، يتخرج من كل دورة ما بين 20 إلى 30 شركة، من بينها عدد كبير يعمل في مجال صناعة السيارات، والمجالات المرتبطة به، مثل المنصات الإلكترونية والتطبيقات المتخصصة في صيانة السيارات وتزويدها بالوقود وقطع الغيار بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تحليل البيانات، المهمة لصناعة السيارات ذاتية القيادة.

وقال إن "فلك" نجحت في تسهيل عقد شراكات بين خريجيها وكبار الصناع ومقدمي الخدمات في مصر.