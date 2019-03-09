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الذهب يرتفع عالميا إلى أعلى مستوى في أسبوع

10:42 ص السبت 09 مارس 2019
الذهب يرتفع عالميا إلى أعلى مستوى في أسبوع

أسعار الذهب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، أمس الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، واخترقت لفترة وجيزة حاجز 1300 دولار مع تضرر العملة الأمريكية وشهية المستثمرين للمخاطرة من تقرير ضعيف بشأن الوظائف في أمريكا فاقم أيضا صورة قاتمة للاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع سعر الذهب للبيع الفوري 1.06 % إلى 1299.06 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية منهيا الأسبوع على زيادة قدرها 0.4%.

كانت أسعار المعدن الأصفر هبطت إلى 1280.91 دولار للأوقية لتقترب بشدة من أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع الذي لامسته في وقت سابق هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 1% لتبلغ عند التسوية 1299.30 دولار للأوقية.

أسعار الذهب أمريكا الاقتصاد العالمي
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