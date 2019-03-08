وزيرتا الاستثمار والصحة تشهدان افتتاح رئيس تشاد لاحتفال "يوم المرأة"

كتب- مصطفى عيد:

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة زايد، وزير الصحة، اليوم الجمعة، في احتفالية دولة تشاد بيوم المرأة العالمي، والتي افتتحها الرئيس التشادي إدريس ديبي، وقرينته، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

وقالت الوزارة، إن حضور الوزيرتين الاحتفالية تأتي في إطار زيارة الوفد المصري إلى العاصمة التشادية "انجمينا" ، لبحث تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين.

ونقلت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والصحة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس التشادي، وأكدتا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفقا للبيان.

وأعرب الرئيس التشادي، عن تقدير بلاده لمصر، وقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها على كافة الأصعدة.