تراجع كبير في أسعار الذهب بمصر هذا الأسبوع.. تعرف على سعر الجرام

كتبت- شيماء حفظي:

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال الأسبوع الماض، بنحو 11 جنيهًا للجرام الواحد، مع تراجع أداء المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 630 جنيهًا للجرام مقابل 641 جنيهًا الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 540 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 720 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5040 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ حاد في النمو العالمي بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في الوقت الذي خرجت فيه بيانات ضعيفة من الصين، لكن ارتفاع الدولار أبقى المعدن الأصفر على مسار ثاني تراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب 0.3% في التعاملات الفورية إلى 1289.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن سجل في وقت سابق من هذا الأسبوع أدنى مستوى في خمسة أسابيع، وما زال منخفضا بنحو 0.2% هذا الأسبوع.

ويقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما حوم اليورو بالقرب من أدنى مستوى في 21 شهرا مقابل العملة الأمريكية.

وزادت المخاوف في السوق الآسيوية بشأن النمو العالمي بعد بيانات صادرات ضعيفة وصادمة من الصين. وقبل يوم من نشر تلك البيانات، خفض صناع السياسات الأوروبيون توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي.