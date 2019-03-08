23 شركة مصرية تشارك بمعرض الرخام والجرانيت في الصين

القاهرة – مصراوي:

قال خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، في بيان اليوم الجمعة، إن مشاركة مصر في معرض "Xiamen Stone Faire Exhibition” المتخصص في مجال الرخام والجرانيت، يأتي في إطار مساعدة المنتجين المصريين في فتح أسواق جديدة والنفاذ للأسواق الكبرى وفي مقدمتها الصين.

وأوضح يوسف، أن المعرض يعد الأكبر دوليا في هذه الصناعة، ويستقبل عددًا كبيرًا من العارضين الدوليين الذين يعرضون أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم وحلولهم التصميمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المعرض يوفر منصة مثالية للتواصل مع الجهات العالمية والتجار والمشترين المعنين بصناعة الرخام ويستهدف في المقام الأول مستوردي الرخام والجرانيت وصناع القرار في صناعة البناء،

وتختتم فعاليات المشاركة المصرية بالمعرض غدا السبت، بمدينة شيامين الصينية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري.

ويضم الجناح الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات23 شركة مصرية متخصصة على مساحة 805 متر مربع.

وأضاف يوسف أن الصين هي أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصري حيث بلغت نسبة الصادرات المصرية من هذين البندين إلى السوق الصيني 50% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت الى العالم خلال عام 2018، لافتاً إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة لتسويق منتجات الرخام المصرية.

وأوضح تيمور عصام مدير قطاع معارض مواد البناء بالهيئة ومدير الجناح المصري ان إجمالي عدد الشركات المشاركة بالمعرض هذا العام بلغ 2000 شركة من 56 دولة كما يصل إجمالي زوار المعرض حوالى 150 ألف زائر تجاري من 146 دولة حيث يغطى المعرض قطاع أعمال مواد البناء كما يقدم صورة كاملة لأحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات في كل حلقة في سلسلة التوريد الدولية.

وأضاف أن هيئة تنمية الصادرات قامت بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري ببرلين بدعوة كبار المستوردين من المشترين والتجار والموردين وأصحاب شركات المقاولات والمستوردين لزيارة الجناح المصري، والترتيب لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض.