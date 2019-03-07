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تراجع ملحوظ لأسعار الدولار في 7 بنوك مع نهاية تعاملات الأسبوع

05:34 م الخميس 07 مارس 2019
تراجع ملحوظ لأسعار الدولار في 7 بنوك مع نهاية تعاملات الأسبوع

أرشيفية

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار، بين 3 و4 قروش في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك التعمير والاسكان إلى 17.41 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 17.44 جنيه للشراء، و17.54 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.45 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.50 جنيه للشراء، و17.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات سعر الدولار

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