الغرف الليبية: الظروف أصبحت مهيأة لعمل الشركات الأجنبية داخل البلاد

كتبت- منار الرخ:

قال محمد الرعيص، رئيس اتحاد الغرف الليبية، إن الظروف الآن أصبحت مهيأة تماماً لزيادة فرص الشركات الأجنبية للعمل داخل السوق الليبية وعلى رأسها الشركات المصرية.

وأضاف الرعيص، خلال ملتقى الأعمال المصري الليبي الثاني المنعقد بالإسكندرية، اليوم الخميس، أنه يجري حالياً حل أزمة الاعتمادات البنكية التي ساهمت في تراجع الصادرات المصرية إلى ليبيا.

وأشار الرعيص، إلى أن حجم الواردات الليبية حاليا يبلغ نحو 12 مليار دولار سنويا، وأن من المخطط أن يصل نصيب مصر منها إلى 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بعد تجاوز أزمة الاعتمادات البنكية التي كان لها ظروف خاصة متعلقة باختلاف سعر صرف العملات الأجنبية بالبنوك الليبية.

وأوضح أن مشروعات إعادة الإعمار التي ستنفذها ليبيا قريباً يجب أن يكون للشركات المصرية منها النصيب الأكبر، موجهاً رسالة طمأنة للمستثمر المصري مفادها أن الأوضاع في ليبيا أصبحت أكثر استقرارا.