شعبة الأدوية ترفض قرار الصحة بترخيص الشركات المُصنعة لدى الغير

كتبت- منار الرخ:

قالت الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، في بيان اليوم الخميس، إنها ترفض قرار وزيرة الصحة الصادر منتصف يناير الماضي والخاص بتنظيم تراخيص الشركات المصنعة لدى الغير، مهددة باللجوء للقضاء ضد القرار .

ووصفت الشعبة، قرار وزارة الصحة بأنه "غير الدستوري ويتسبب فى زيادة الاحتكار" بحسب بيانها.

وأعلن مجلس إدارة الشعبة، برئاسة علي عوف، إعداد مذكرة وافية تفند ما جاء بالقرار ويهدد مصير صغار المنتجين، ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة الوزراء والوزارات والجهات المعنية لإيقاف سريان القرار الوزاري.

وأكدت الشركات منتسبي الشعبة احترامها للدستور والقانون، مشيرة إلى أن الكيانات الصغيرة والمتوسطة وشباب هذا القطاع والمريض غير القادر هما ركن أساسي في منظومة صناعة الدواء في مصر، بحسب البيان.

وأوضحت الشعبة، أن الشركات المصنعة لدى الغير ملتزمة بتطبيق أعلى معايير جودة لإنتاج دواء آمن وفعال وبأسعار في متناول المريض غير القادر وأنها تشترط في عقد التصنيع مع المصانع على تطبيق أعلى درجة من جودة الصناعة.