"الأدوات المنزلية": تأخير تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر يزيد عمليات التهريب

كتبت- منار الرخ:

قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم الخميس، إن تأخر وزارة الصناعة والتجارة في تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، يفتح الباب أمام عمليات التهريب.

وأضافت الشعبة، أن هناك مصانع مؤهلة للتصدير تقدمت بمستنداتها منذ أكثر من عامين لكن تأخر تسجيلها في وزارة الصناعة دون أي مبرر، حسب بيان الشعبة.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن القرار 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر فتح باب التهريب، وسبب المزيد من الأعباء على المنافذ الجمركية وساعد في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى "من يسجل هم قلة قليلة تحتكر الأسواق وترفع الأسعار والمتضرر هو المستهلك".

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن بعض ممن لا يستطيعوا التسجيل يلجأوا إلى التهريب، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف وضرب الصناعات الوطنية والاقتصاد ككل.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار تسجيل المصانع والقرار 911 لعام 2015م والقرار 44 لعام 2019 وقرار ترخيص المخازن هي قرارات تحتاج إلى التعديل، مؤكدا أن الشعبة أرسلت أكثر من مرة لوزير التجارة والصناعة عمرو نصار لعقد لقاء معه لبحث خطورة الموقف ولم نتلق أي رد.

وأضاغف هلال، أن الشعبة ستعد مذكرة عاجلة وسترفعها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لبحث الأمر مع وزير الصناعة.