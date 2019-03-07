اتحاد الغرف التجارية ينتهي من دراسات إنشاء مركز لوجستي عالمي بالسلوم

الإسكندرية- منار الرخ:

أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام الغرفة التجارية، أن الاتحاد انتهى من دراسات إنشاء مركز لوجستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة بين مصر وليبيا، ولكن والأهم دعم صادرات كل من الدولتين إلى دول الجوار.

وقال الوكيل خلال ملتقى الأعمال المصري الليبي الثاني المنعقد بالإسكندرية اليوم الخميس، إن الصادرات المصرية والليبية من المنتظر أن تسجل ارتفاعات ملحوظة مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية- كيب تاون.

وأشار الوكيل، إلى ضرورة بدء العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر مروراً بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة في وسط أفريقيا ومنها إلى داكار، وذلك استكمالاً للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلنطي.

وأكد الوكيل أهمية تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح للبلدين، واستعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التكتلات الأفريقية التي ولدت بشرم الشيخ في 2015.

وذكر الوكيل أن منطقة التجارة الثلاثية تضم نصف أفريقيا الشرقي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة.