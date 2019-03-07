أسعار الدواجن تنخفض مع تراجع الإقبال على الشراء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو في المزرعة، اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد، في تصريحات لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 26 جنيهًا لتصل إلى 30 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا أمس.

وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى تراجع الإقبال على الشراء بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر كرتونة البيض نحو 33.5 جنيه في المزرعة، وتراوح بين 37 و38 جنيهًا بالأسواق، بحسب السيد.

واستقرت أسعار الدواجن البلدي، ليتراوح السعر في الأسواق بين 43 و44 جنيهًا.

وقال رئيس الشعبة، إن أسعار الكتاكيت تتراوح بين 6 و7 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.