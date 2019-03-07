السعودية بصدد طرح "أرامكو" وكيانات تابعة لها للاكتتاب خلال عامين

القاهرة- مصراوي:

أعلنت المملكة العربية السعودية عن وجود خطط تتعلق بإمكانية طرح شركة أرامكو، عملاق صناعة النفط، للاكتتاب العام في غضون عامين، بحسب بيان من السفارة السعودية في القاهرة، حصل مصراوي على نسخة منه.

وقال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن شركة أرامكو السعودية، يجري العمل على طرحها للاكتتاب، وكذا الحال للشركات والكيانات وجميع المصافي التابعة خلال عامين

ووفقًا لوزير الطاقة السعودي، فإن السعودية تقوم بتصدير نحو مليون برميل من المشتقات النفطية، إضافة إلى مليون برميل يوميا من المنتجات البترولية، وما بين 7- 8 مليون برميل من النفط الخام يوميا.

وتعود بدايات شركة أرامكو السعودية إلى عام 1933 وواصلت توسعها بشكل متسارع، إلى أن تحولت في عام 1989 من شركة منتجة للنفط ومصدرة له، إلى شركة بترول متكاملة، لتنتقل للعالمية عبر عمليات الاستحواذ على بعض الشركات الدولية، إلى أن تمكنت من تحقيق رؤيتها المتمثلة في تحولها إلى أكبر شركة طاقة وكيمياويات متكاملة في العالم، بحسب بيان السفارة السعودية.

وتساهم شركة أرامكو بدور كبير في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وإضافة المزيد من القيمة للناتج المحلي، ودفع عجلة التصنيع في المملكة، وتوليد الوظائف، والترويج للأعمال الريادية.