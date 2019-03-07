بورصة ناسداك الأمريكية تنشر صور احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة

القاهرة- مصراوي:

قالت إدارة البورصة المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن بورصة ناسداك "Nasdq" الأمريكية بنيويورك نشرت صور احتفال البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة، على شاشاتها الرئيسيّة في نيويورك.

وكان رئيس البورصة محمد فريد، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر افتتحا جلسة تداول البورصة المصرية ومؤتمر زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، الاثنين الماضي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، دعما للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.

وقال فريد، إن البورصة تنسق مع الجامعة الأمريكية لخلق قاعدة بيانات للكوادر النسائية القادرة على الالتحاق بمجالس إدارة الشركات، بالتوازي مع مراقبة تطور مشاركة المرأة في مجالس ادارة الشركات المقيدة.

وأشار رئيس البورصة إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين أداء الشركات، وهو ما تعمل البورصة على تعزيزه لدى الشركات المقيدة.

ويحتفل باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام، وذلك تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث جاء الاحتفال بهذا اليوم بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في 7 مارس 1945.