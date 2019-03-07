اليوم.. قطاع الأعمال توقع اتفاقا لتسوية تعويضات عمال "القومية للأسمنت"

كتبت- شيماء حفظي:

توقع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم الخميس، اتفاقا لتسوية التعويضات التي سيتم صرفها لعمال الشركة القومية للأسمنت (تحت التصفية)، وذلك مع اللجنة النقابية للقومية للأسمنت، ووزارة القوى العاملة.

وقال وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة، لمصراوي، إنه تم الاتفاق على تسوية تعويضات العمال مقابل مبلغ يزيد عن 800 مليون جنيه.

وأضاف أن عملية تعويض العمال ستتم خلال شهرين من تاريخ توقيع التسوية، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويض العمال من خلال متحصلات عملية تصفية الشركة.

وتم التوصل إلى تسوية أزمة تعويض العمال بعد عملية تفاوض بين اللجنة النقابية للشركة، والشركة القابضة، ووزارة القوى العاملة.

ويبلغ عدد عمال الشركة نحو 2200 عامل، سيتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، على توقف الشركة وتعيين مصفٍ لها.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة، إن إغلاق شركة القومية للأسمنت أصبح "ضروريا" لأن المصنع يخسر بطريقة كبيرة ولا سبيل لتحديثه ومحاولة إحيائه مرة أخرى.

وعانت القومية للأسمنت من خسائر متفاقمة، حيث بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، بحسب بيان سابق لوزارة قطاع الأعمال، والذي أشار إلى أن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع.

وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة".

وبلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، "وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة"، بحسب البيان.

كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان.

وقالت الوزارة إن هذه الخسائر القياسية أدت إلى تآكل حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30 يونيو 2017 بلغت 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز الـ 1.5 مليار جنيه في نفس الوقت من 2018.

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