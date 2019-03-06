البنك الأهلي يوقف طباعة شهادات الادخار ويستبدلها برسالة نصية

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري وقف طباعة الشهادات الادخارية للعملاء الجدد بداية من أمس الثلاثاء واستبدال الشهادة المطبوعة بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للعميل تؤكد له إصدار الشهادة .

وقال ثلاثة من مديري الفروع وخدمة العملاء بالبنك الأهلي، لمصراوي اليوم الأربعاء، إن البنك أصدر منشورًا دوريًا للفروع بداية الأسبوع الجاري، لإيقاف طباعة الشهادات الادخارية للعملاء الجدد.

وبحسب مديرو الفروع، بدأ تطبيق القرار من أمس، بهدف تحفيز العملاء على التعامل إلكترونيا والدخول على خدمة الأهلي نت للتعامل على حساباتهم، وتقليل التعاملات الورقية.

وأوضحوا أن البنك يسمح بطباعة صورة من الشهادة مختومة من البنك في حال رغب العميل الحصول على ذلك وتتضمن الصورة قيمة الشهادة وتاريخ إصدارها واستحقاقها وكذلك معدل الفائدة ودورية صرفها.

ويقدم البنك الأهلي أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت حيث يبيع البنك الأهلي شهادة الاستثمار (ب) بفائدة 15.75% التي تتصدر البنوك في معدل الفائدة ويتم صرف العائد شهريًا لمدة عام واحد قابلة للتجديد.

ويبيع البنك الأهلي شهادة ادخارية بفائدة 15.25% يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر لمدة 3 سنوات، كما يبيع شهادة بفائدة 15% يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات.