البورصة تتراجع.. وقيم التداول تقترب من 3 مليارات جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

هبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

تراجع المؤشر الرئيسيEGX30 بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.6%، إلى مستوى 14643 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال اليوم صافي بيع بقيمة 1.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.4 مليار جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 466 مليون جنيه.

وسجل إجمالي التداول داخل المقصورة اليوم، نحو 2.9 مليار جنيه، نتيجة تنفيذ طرح الشرقية للدخان، بحسب ما قاله سامح غريب محلل سوق المال لمصراوي.

وأعلنت الشرقية للدخان، اليوم، تنفيذ طرح 4.5% من أسهمها في البورصة بقيمة 1.7 مليار جنيه، من خلال الطرحين الخاص والعام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.59% إلى مستوى 14728 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع.