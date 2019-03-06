أسعار الذهب بمصر ترتفع لأول مرة في 11 يوما خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس الثلاثاء، وذلك لأول مرة في 11 يوما ليكسر سلسلة انخفاضات دامت 6 أيام متتالية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيه واحد، ليصل عيار 21 إلى 626 جنيهًا خلال مقابل 625 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 537 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 715 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5008 جنيهات.

وعالميًا، عادوت أسعار الذهب الانخفاض خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاعها في وقت سابق من التعاملات، بحسب بيانات وكالة بلومبرج، لتسجل 1285.86 دولار للأوقية في الساعة الثانية وعشر دقائق بتوقيت القاهرة بانخفاض 0.17%.

وكانت أسعار الذهب تعافت في الجلسة السابقة من أقل مستوى في ما يزيد على 5 أسابيع مدعومة بتوقف الاتجاه الصعودي للأسهم العالمية، وفقا لوكالة رويترز.