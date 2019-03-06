ارتفاع البوري وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بسوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء، ليتراوح بين 22 و25 جنيهًا.

كما انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو الجمبري 25 جنيهًا، ليتراوح بين 250 جنيها و300 جنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا، وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا.

كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.