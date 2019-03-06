ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والفلفل الحامي البلدي بين 25 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس.

وفي المقابل، تراجعت أسعار كيلو الجوافة والرمان بين جنيه و3 جنيهات، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوت:

الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 و6.75 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.