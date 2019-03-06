وزير الصناعة يبحث مع بنك التنمية الأفريقي دعم خطط مصر لتنمية القارة

كتبت- دينا خالد:

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع وفد من البنك الأفريقي للتنمية برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك، سبل دعم البنك للخطط والمشروعات التي ستتبناها مصر لتنمية القارة الأفريقية في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وقال نصار إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري تمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المصرية الأفريقية على كافة الأصعدة، وفي كافة المجالات، خاصة المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وتعتبر خطوة مهمة نحو القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة السمراء.

وأكد الوزير حرص مصر على رفع القدرات التصنيعية لدول القارة الأفريقية وتعميق التصنيع المحلي بهذه الدول، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمواد الخام الأفريقية، وزيادة الإنتاجية، والعمل على ربط الصناعات المحلية بالقارة بسلاسل القيمة العالمية.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول قارة أفريقيا ستشهد دفعة قوية خاصة في معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات حقيقية جديدة بين مجتمعي الأعمال.

وذكر الوزير أن مصر لديها رؤية وتوجهات واضحة وخطط موضوعة للتنمية في القارة الأفريقية، فضلاً عن الفرص المتاحة حالياً أمام المستثمرين المصريين لضخ استثماراتهم في دول القارة وخاصةً في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية.

وقال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إن البنك على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والتمويل لكافة التكتلات والتجمعات الاقتصادية بقارة أفريقيا لتنفيذ مشروعاتها التنموية.

وأضاف شريف أن الوفد سيلتقي في إطار جولته عددا من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية، لبحث أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تتضمن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في ختام منتدى "أفريقيا 2018" في ديسمبر الماضي، إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم إلى أفريقيا، والاستفادة من الفرص الهائلة بالقارة.

وأشار شريف إلى اهتمام البنك خلال الفترة الحالية بتشجيع التكامل الاقتصادي القاري وذلك في إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمي بين دول القارة في مجالات تحقيق التنمية المستدامة، مع استعراض إمكانية الاستفادة في هذا الخصوص من القدرات الفنية المصرية لمختلف الدول الأفريقية.