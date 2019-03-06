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    سيناء للمنجنيز تدرس مع هيئة قناة السويس التعاون لتطوير ميناء أبوزنيمة

    11:18 ص الأربعاء 06 مارس 2019
    سيناء للمنجنيز تدرس مع هيئة قناة السويس التعاون لتطوير ميناء أبوزنيمة

    أرشيفية

    كتبت- شيماء حفظي:

    قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن الشركة تدرس حاليًا التعاون مع هيئة قناة السويس لتطوير ميناء أبو زنيمة التابع لشركة سيناء للمنجنيز.

    وأضاف مصطفى أنه "جاري حاليًا دراسة أوجه التعاون، والذي سيتضمن مساعدة في الجانب الفني وأسلوب التطوير والتكلفة، وقد تساعد الهيئة أيضًا في تنفيذ التطوير".

    ولم يفصح رئيس القابضة عن موعد انتهاء تلك الدراسات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع.

    وتمتلك شركة سيناء للمنجنيز، مينائين أحدهمـــا بمنطقة أبو زنيمة، والآخـر بمنطقــة رأس ملعب ( تحت الإنشاء )، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

    وتأسست شركة سيناء للمنجنيز عام 1957 لاستغلال خامات المنجنيز بسيناء ونجحت الشركة فى ذلك لتحل محل شركة سيناء البريطانيه للتعدين .

    عماد الدين مصطفى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية هيئة قناة السويس ميناء أبوزنيمة

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