سحر نصر: نعمل على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في 8 محافظات

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إنه يجري حاليًا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في محافظات مصر.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن هذه المناطق ستكون بواقع 4 مناطق في القاهرة ومنطقتين في القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط.

وبحسب البيان فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعًا بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بهم 59 ألف عامل.

وقالت نصر إن المناطق الجديدة ستتضمن عدد من المشروعات في مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث.

وتوقعت سحر نصر أن تساهم هذه المناطق في توفير نحو 208 ألف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.

كما تستهدف الهيئة إنشاء 6 مناطق استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة في حي عتاقة بالسويس وعرب العليقات وطنطا للزيوت بالقليوبية ووادي هلال السباعية بأسوان، وطريق الرزيقات بالأقصر واب تاون كايرو بالقاهرة، باستثمارات بقيمة 70 مليار جنيه، وفقًا للبيان.

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اجتماعًا، ناقش خلاله أعمال تطوير وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وعلى رأسها الصف وبنها وميت غمر.

وقال البيان إن المنطقة الاستثمارية ببنها تضم مشروعات في الصناعات الزراعية والغذائية وفرع لمركز لخدمات المستثمرين ومبنى لريادة الأعمال ومركز حضري للمرأة ومعارض، ومن المنتظر أن توفر 3500 فرصة عمل.

وتشمل المنطقة الاستثمارية بالصف مشروعات خدمية وحرفية وتجارية وصناعة الحراريات ومركز لخدمات المستثمرين ومبنى لريادة الأعمال وقاعة للمؤتمرات وفروع لبنوك و179 ورشة و3 مبانى حرفية و21 معرضًا.

وقال البيان إنه من المنتظر أن المنطقى 3500 فرصة عمل، بينما تتضمن المنطقة الاستثمارية بميت غمر مشروعات للصناعات المعدنية وتشمل مبنى لريادة الأعمال ومعارض و95 هنجر تصنيع و6 ورشة معالجة ودهان ومن المنتظر أن توفر 2000 فرصة عمل.