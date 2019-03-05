التجاري وفا بنك يوقع بروتوكولا مع "جلوبال ليس" لدعم الشركات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

وقع بنك التجاري وفا بنك إيجيبت، بروتوكول تعاون مع شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي بروتوكول تعاون لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لبيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال البنك إن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار الرؤية المستدامة لكلا الطرفين، لتحقيق المزيد من النمو والتوسع في السوق المصري، وتقديم الخدمات لشريحة أوسع من العملاء.



ويهدف البروتوكول إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل التوسعات الرأسمالية وتقديم خدمات التأجير التمويلي.

وذكر البنك أنه سيعمل، بمقتضى هذا البروتوكول، على تنظيم وتمويل وتحصيل الأقساط المتفق عليها، في حين ستقوم شركة جلوبال ليس بدور المؤجر ووكيل الضمانات في عمليات التأجير التمويلي المبرمة.

وأضاف أنه سيتم تطبيق البروتوكول من خلال مبادرات الإقراض المقدمة من البنك المركزي، حيث ستوجه إلى عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة حسب تعليمات البنك المركزي المصري لكل حالة.

وتتضمن محفظة الأصول المستأجرة مجموعة متنوعة من القطاعات التي تشمل الأراضي والمباني والمركبات التجارية وخطوط الإنتاج والآلات، بحسب البنك.

كما يستهدف البروتوكول الوصول إلى قطاعات وصناعات مختلفة تشمل صناعة البتروكيماويات، وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعات الحديد والصلب، والطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على صناعة مواد البناء، والخدمات اللوجستية، وصناعة الأغذية والمشروبات، وقطاع التعليم.

وقالت هلا صقر العضو المنتدب بالتجاري وفا بنك إيجيبت: "لقد حرصنا منذ تواجدنا في السوق المصري أن نترك بصمات من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد ودعم كافة الفئات بخاصة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضافت: "ولعل بروتوكول اليوم هو انعكاس حقيقي لاستراتيجية البنك ودعمه الكامل لسياسة الشمول المالي ودوره الفعال في مجال الاقتصاديات والاستثمارات متماشياً مع توجه البنك المركزي".

وقال حاتم سمير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، إن شركته تتبنى استراتيجية متوازنة تعتمد على تنويع محفظتها، وتوزيعها على عدة أنشطة وقطاعات للحد من المخاطر، والقدرة على تغطية جميع الأنشطة خاصة مع حركة التنمية والتطوير التي يشهدها الاقتصاد المصري في قطاعات عدة.

وذكر أن الشركة تمول كافة القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والزراعة والخدمات وقطاع التطوير العقاري، معربا عن أمله في أن يحقق بروتوكول التعاون الأهداف المرجوة الموضوعة من كلا الطرفين مع الوصول لأكبر عدد من العملاء، والمساهمة في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.