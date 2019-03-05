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    رويترز: مصر ترفض شحنة قمح روماني بسبب "مشكلة جودة"

    02:53 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    رويترز: مصر ترفض شحنة قمح روماني بسبب "مشكلة جودة"

    شحنة من القمح

    القاهرة- وكالات:

    أبلغ مسؤول وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن مصر رفضت شحنة من القمح الروماني بسبب "مشكلة جودة".

    وقال المسؤول "أصدرنا رفضا نهائيا، والأمر الآن بيد البائع والهيئة العامة للسلع التموينية للبت في طريقة التعامل مع عقدهما".

    وقال مصدر تجاري مطلع إن رفض الشحنة يرجع إلى مشكلة في درجة السقوط، وهي المعيار العالمي الأشيع لتحديد درجة الإصابة بتلف البراعم وبالتالي جودة القمح في عملية الطحن.

    ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من هيئة السلع التموينية.

    قمح القمح الروماني السلع التموينية

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