"مايكروسوفت" تطلق منصة إلكترونية لدعم الشركات الناشئة في مصر قريبا

كتب- محمد علاء الدين:

كشف شريف عزيز رئيس مبادرة الشركات الناشئة بشركة مايكروسوفت، عن إطلاق منصة إلكترونية للشركات الناشئة في مصر لمساعدة ودعم القاعدة العريضة من هذه الشركات قريبا.

وقال عزيز، خلال يوم الابتكار الوطني، على هامش المؤتمر السادس "وطن رقمي" الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن شركته تُتيح الأدوات التكنولوجية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى مساعدتها على التسويق لمنتجاتهم بعد تطويرها.

وأضاف أن شركته تتيح للشركات الصغيرة أيضا التواصل مع صناديق الاستثمار والحكومات المعنية، وخدمات المتابعة والتعليم للشركات الناشئة، مشيراً إلى أن تلك الخدمة سيتم إتاحتها للشركات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك شركة مايكروسوفت 25 مكتبا في أفريقيا وحدها يعمل بها 10 آلاف موظف، وبالتالي فإن الشركات الناشئة المعتمدة على تقنيات الشركة يتم تداولها من خلال 40 ألف شريك منتشرين حول العالم، بحسب شريف عزيز.

وذكر عزيز أن حجم صناعة الألعاب الإلكترونية يصل إلى 100 مليار دولار حول العالم، وتشهد معدلات كبيرة للنمو سنوياً، وتمثل فرصة جيدة، للمطورين للدخول فيها كمجال خصب للاستثمار.

وأكد عزيز ضرورة الاهتمام بالجانب التقني في الألعاب، مثل البنية التحتية، وتحليل بيانات المستخدمين، وغيرها من المعلومات التي تمكن الشركات، من تطوير النسخ المستقبلية من الألعاب.