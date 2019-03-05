رئيس إيجوث: الاستعانة بالقطاع الخاص حققت قفزة في أداء الفنادق (حوار)

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير: نادر نبيل

قال شريف البنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، إن الشركة ستطرح كراسة شروط مشروع تطوير فندق شبرد القاهرة، خلال شهرين من الحصول على التراخيص من محافظة القاهرة.

وأضاف البنداري، في حورا لمصراوي، أنه بعد الحصول على التراخيص سيتم إعداد كراسة الشروط وطرحها للمستثمرين للدخول في المشروع، بتكلفة نحو مليار جنيه.

ما هو حجم أصول شركة إيجوث؟

لدينا 14 فندقًا، وتديرها شركات متخصصة ولها أسماء عالميًا، بينها كتراكت أسوان وشهرزاد ومينا هاوس الجيزة، وهلنان فلسطين وشتايجنبرجر سيسيل،ومريديان دهب، جميع الفنادق تعمل بشكل جيد، الفندق الوحيد الذي يواجه مشكلة هو منتجع "سويس إن" بالعريش نتيجة صعوبة الانتقال بين الضفتين، والأزمة التي مرت بها السياحة مؤخرا، لكنه مجهز بأعلى مستوى، وليس لدينا أي أصول أخرى بخلاف تلك الفنادق.

ما قيمة الربح المستهدف للشركة خلال العام المالي الجاري؟

حققنا صافي أرباح خلال العام المالي الماضي بقيمة 398 مليون جنيه مقابل 360 مليون جنيه في العام المالي السابق، نتيجة زيادة إيرادات الفنادق، خاصة فندق ماريوت القاهرة بالزمالك، الذي يسهم بأكبر حصة في الإيرادات لأنه صاحب علامة تجارية مميزة وسعته الفدقية كبيرة، ونتوقع خلال العام المالي الجاري تحقيق زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام المالي الماضي.

متى سيتم طرح كراسة شروط تطوير فندق شبرد؟

تفاوضنا مع عدد كبير من المستثمرين بشأن تطوير الفندق، نحن كشركة إيجوث نسير في خطة التطوير وإجراءات الحصول على تراخيص من محافظة القاهرة لإنشاء جراج تحت الأرض وحمام سباحة داخلي بالفندق، وحال الحصول على هذه التراخيص سيتم إعداد كراسة الشروط وطرحها للمستثمرين للدخول في المشروع بتكلفة حوالي مليار جنيه، لكن لا يمكننا تحديد وقت معين لهذا الطرح حاليا لكنها ربما تكون خلال شهرين من الحصول على الموافقات.

كيف تقيم تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة فنادقكم؟

القطاع السياحي من أبرز القطاعات التي تتعامل مع القطاع الخاص، نحن كشركة إيجوث لدينا تجربة ناجحة مع القطاع الخاص مثل "ريتز كارلتون وماريوت وكليوباترا" التي تتولى إدراة الفنادق التابعة للشركة، وأثبتت تلك الإدارة تحولا في أداء الفنادق.

هل تخطط الشركة للاستفادة من استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا في زيادة معدلات الإشغال في الفنادق؟

شركات إدارة الفنادق تعمل على تسويقها في كل المناسبات والمؤتمرات، بالطبع سيكون تأثير تنظيم كأس الأمم في مصر أثر إيجابي على كافة القطاع السياحي والفندقي، ولأن الفنادق التابعة لنا المتواجدة بالقاهرة ربما لا تصلح للجماهير الوافدة لكنها ستكون مناسبة أكثر للبعثات والوفود الرسمية المرافقة للمنتخبات.

هل تدرسون التخارج من استثمارات في شركات أخرى أو إحلالها؟

ندرس موقف كافة مساهماتنا في الشركات الأخرى، لكن يصعب اتخاذ قرار بالتخارج منها، لأن التخارج من الشركات ليس سهلا خاصة أن كل شركات القطاع تعاني من تعثر مؤخرًأ، لذلك نحن نساهم في حل مشكلات الشركات التي نساهم بها وهي 14 شركة.

ما هي المشروعات المقبلة التي ستدخل فيها ايجوث؟

نتعاون خلال الفترة المقبلة مع شركة مصر للسياحة للترويج لفنادقنا الـ 3 و 4 نجوم، في القاهرة والإسكندرية مثل كليوباترا وشهرزاد وفلسطين، ضمن تطبيق الهاتف المحمول لرحلات اليوم الواحد، وهو مشروع تطلقه القابضة للترويج للسياحة الداخلية.

كما نعمل على تطوير المعاهد العليا للسياحة والفنادق الخمسة التابعة لنا، بالتعاون مع الجامعات، لتدريب العاملين لدينا وكذلك توفير تدريب وفرص عمل للطلاب، وسننظم يوم 25 مارس مسابقة "الشيف الصغير" سينظمها المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية بالتعاون مع باقي المعاهد، وتقام المسابقة في فندق فلسطين.

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