"ألجيبرا فنشرز": نركز على الاستثمار في الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية

كتب- محمد علاء الدين:

قال طارق أسعد، الشريك المؤسس بصندوق الاستثمار "ألجيبرا فينشرز"، إن استراتيجية الصندوق ترتكز على الاستثمار في شركات قائمة بالفعل ولديها منتجات وخطط طموحة وقائمة على فكر إبداعي وابتكاري، بحيث يُمكن بيعها مستقبلا بعائد مرتفع.

وأضاف أن حصة الصندوق في الشركات التي يستثمر فيها تتراوح بين 15 و35%، حيث تسعى شركته لإنجاح تلك الشركات لضمان تحقيق عائد استثماري متميز منها، مشيراً إلى أنه في حالة تعثر الشركة وعدم وجود إمكانية لاستمرارها يتوقف تقديم التمويل لها، ولكن في حالة وجود احتمال باستمرارها يواصل الصندوق دعمها.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "يوم وطني للابتكار" خلال فعاليات المؤتمر السنوي السادس لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وطن رقمي ٢٠١٩".

ويبلغ رأسمال شركة "ألجيبرا فينشرز" 50 مليون دولار، ويتراوح حجم التمويلات التي تقدمها الشركة من 500 ألف إلى 2 مليون دولار.

وذكر طارق أسعد، أن مصادر تمويل الصندوق تشمل عدة جهات، مثل المستثمرين في الشركة، ومنهم شركة سيسكو، والبنك الدولي، وغيرها من الجهات التمويلية الأخرى، مشيرا إلى ضرورة نجاح الشركة التي يتم الاستثمار بها بقوة لتغطية وجود تجارب أخرى خاسرة لدى شركته.

واستعرض الشريك المؤسس بصندوق ألجيبرا فينشرز، خلال المؤتمر، أبرز الاستثمارات التي تم ضخها بالشركات ومنها شركة فيزيتا، والتي تم استثمار 12 مليون دولار بها.