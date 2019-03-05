وزير الاتصالات يبحث مع سفير إريتريا التعاون بمجال تكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد علاء الدين:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات، مع فصيل تيكلة سفير إريتريا بالقاهرة، تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى مبادرة التعاون الأفريقي التي تنفذها وزارة الاتصالات بهدف تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية لتعزيز التحول الرقمي بدول القارة بما يساهم في ترشيد موارد الدول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واستعرض طلعت مجالات التعاون المصري الأفريقي في مجالات بناء القدرات وإتاحة النفاذ إلى المعلومات.

وأكد طلعت اهتمام مصر بدعم كافة أنشطة التعاون مع أشقائها في القارة الأفريقية لتحقيق التنمية والتكامل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وما يتبعه من تنفيذ مجموعة من المبادرات تحت مظلة الاتحاد.

كما تناول اللقاء التأكيد على العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة؛ وذلك في ظل التنسيق والعمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وفقا للبيان.

وأكد سفير إريتريا أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات في بناء القدرات الرقمية، والتعاون مع مصر في مبادرة تعزيز التحول الرقمي بدول القارة.