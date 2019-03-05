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    البنك الإسلامي: برنامج لدعم 50 شركة لسيدات مصريات بقيمة 350 مليون دولار

    01:02 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    البنك الإسلامي: برنامج لدعم 50 شركة لسيدات مصريات بقيمة 350 مليون دولار

    البنك الإسلامي للتنمية


    كتبت - منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "Itfc"، أحد أذرع البنك الإسلامي للتنمية، لمصراوي، إن البنك الإسلامي سيطلق برنامجا جديدا في مصر لدعم المرأة الشهر المقبل.

    وأضاف المصدر أن البرنامج يشمل تخصيص 350 مليون دولار لدعم 50 شركة مملوكة لسيدات مصريات لربطها بالأسواق الخارجية، على أن تكون هذه الشركات عاملة في الحرف اليدوية.

    وسيحدد البرنامج بعض الشروط التي يلزم توافرها في الشركات لتأهيلها للحصول على الدعم المادي، بحسب المصدر.

    وقال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصراوي، إن خطة البنك تركز بشكل رئيسي على دعم الشباب والمرأة لتمكينهم في الانخراط بسوق العمل وتوسيع أعمالهم، بالإضافة إلى سعيهم لعقد شراكات مع بعض المؤسسات المالية لإنشاء صناديق لدعم بعض المشروعات.

    وأضاف أن المؤسسة ضخت أكثر من 10 مليارات دولار لمصر بعدد 5 اتفاقيات إطارية خلال 10 سنوات من بدء عمل المؤسسة في قطاعات مختلفة سواء في الأمن الغذائي أو الطاقة.

    البنك الإسلامي تنمية التجارة دعم المرأة

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