المؤسسة الإسلامية: صرف 400 مليون دولار قريبا لتمويل شراء سلع غذائية بمصر

كتبت- منال المصري:

قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصراوي، إن المؤسسة اتفقت مع علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على صرف الشحنة الثانية من المواد الغذائية لمصر بقيمة 400 مليون دولار قريبا، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة مؤخرا مع هيئة السلع التموينية.

ووقعت هيئة السلع التموينية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اتفاقية بقيمة مليار دولار، في سبتمبر الماضي، لدعم توفير سلع تموينية لمصر كالقمح، والمواد التموينية والغذائية، وسلع أخرى.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن اتفاق وقعته المؤسسة- التابعة للبنك الإسلامي للتنمية- مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع أساسية للمواطنين كالبترول ومنتجاته، والسلع الغذائية على مدار 3 سنوات.

وأضاف سنبل أن الشريحة الثانية تشمل توريد أربع مواد غذائية وهي الزيت، والأرز، والفول، والقمح، وذلك بعد صرف الشريحة الأولى لمصر الشهر الماضي.

وكان هاني سنبل، قال لمصراوي السبت الماضي، إن المؤسسة وفرت خلال شهر فبراير الماضي 1.21 مليون طن من القمح لمصر بقيمة 162 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى في إطار الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين مؤسسة التمويل وهيئة السلع التموينية.



وأشار إلى أن الاتفاقية الإطارية الأخيرة الموقعة مع وزارة الاستثمار تتضمن 2 مليار دولار لتمويل المنتجات البترولية، ومليار دولار لتمويل السلع الغذائية.

وضخت المؤسسة الإسلامية أكثر من 10 مليارات دولار لمصر بعدد 5 اتفاقيات إطارية خلال 10 سنوات من بدء عمل المؤسسة في قطاعات مختلفة سواء في الأمن الغذائي أو الطاقة، بحسب هاني سنبل.

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